Pronostico City-Chelsea, chi vince tra Guardiola e Maresca? Ecco cosa dicono le quote

Manchester City-Chelsea è il big match della 23ª giornata di Premier League . La super sfida è in programma all’Etihad, oggi alle 18.30, e mette in palio tre punti importanti in chiave Champions League. La sfida è affascinante anche visti i protagonisti in panchina, Guardiola e Maresca , che di Pep è stato il vice nella stagione (2022-23) in cui il City ha calato il “Triplete”.

Precedenti e statistiche

Si tratta del secondo confronto stagionale tra Blues e Citizens, il primo è andato in scena alla prima giornata di campionato. In quell’occasione vinse il Manchester City per 2-0, firme di Haaland e Kovacic. Un successo che sembrava il preludio ad un’altra stagione di dominio dei Guardiola boys: così non è stato. Il City è quinto in classifica con gli stessi punti (38) del Newcastle ma davanti per differenza reti. Il Chelsea è a quota 40 e a lungo ha accarezzato l’idea di poter competere spalla a spalla con il Liverpool per il titolo. É bastato tuttavia un mini-ciclo di quattro gare senza vittora per scivolare a -10 dagli imprendibili Reds, che oltretutto devono recuperare il derby con l’Everton.

Di recente il Chelsea si è ripreso, battendo 3-1 il Wolverhampton: il blackout sarà alle spalle? L’interrogativo riguarda da vicino anche il Manchester City che è sì imbattuto da cinque partite in Premier League ma in Champions ha ricevuto una mazzata pesantissima dal Psg (inglesi ribaltati da 2-0 a 2-4).

All’Etihad i Blues non faranno di certo barricate, non è nel loro Dna. In questo campionato, infatti, non hanno segnato in tre sole occasioni... anche se una di queste è stata proprio contro il City all’andata. Maresca tuttavia sa che la difesa di Guardiola non è imperforabile. In casa il City non ha concesso gol solo a Nottingham Forest e Southampton e ha perso in due occasioni, contro Tottenham (0-4) e Man United (1-2). Indizi che fanno pensare ad un match con almeno una rete. Il Goal vale 1.38 per Cplay, 1.37 per Zona Gioco e 1.35 per Planetwin. Da segnalare la quota decisamente alta (impensabile fino a qualche mese fa) che i bookie assegnano alla vittoria del City: il segno 1 è offerto a 2.03 da Cplay, a 2 da Snai e a 1.93 da Bwin. Il 2 del Chelsea si gioca a 3.25 su GoldBet e Lottomatica, a 3.15 su Eurobet.