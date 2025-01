Milan-Parma e Lecce-Inter, quote e consigli su cosa giocare

Pranzo con Milan-Parma , aperitivo con Lecce-Inter per una domenica alla milanese (aspettando Lazio-Fiorentina delle 20.45). Rossoneri e nerazzurri saranno alle prese con due squadre che, con 20 punti a testa, galleggiano a ridosso della zona retrocessione. Due sfide dunque delicate quelle che attendono Conceiçao e Inzaghi , comunque favoriti per la vittoria secondo le quote .

Milan-Parma, occhio al primo tempo

Il Parma in trasferta ha vinto solo a Venezia, per il resto cinque pareggi e 4 sconfitte con 9 gol fatti e 17 subìti. In casa il Milan non perde dal 29 ottobre (0-2 col Napoli) ma deve interrompere un filotto di tre pareggi consecutivi: contro Genoa, Roma e Cagliari. Curioso come il Diavolo abbia in scia ben 7 gare chiuse con il segno X al riposo. In controtendenza, l’1 primo tempo è un’opzione proposta a 1.66 da Cplay e Begamestar, a 1.67 da Sisal.

Lecce-Inter da Parziale/Finale...

Al Via del Mare sbarca la squadra col miglior attacco del torneo (51 gol segnati), super attrezzata quindi per colpire una squadra ferita dal “poker” incassato dal Cagliari. Sulla vittoria nerazzurra (reperibile a 1.30) gli operatori hanno davvero pochi dubbi e in un contesto favorevole all’Inter si può ipotizzare un “Parziale/Finale 2/2”: a 1.73 per Cplay, a 1.82 per GoldBet e Lottomatica.