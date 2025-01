Pronostico Napoli-Juventus, ecco chi vincerà secondo i bookie

Vince Conte? Ecco cosa dicono le quote

La squadra guidata da Thiago Motta non ha ancora mai perso in campionato ma ha fatto registrare la bellezza di 13 pareggi, un risultato che l’undici di Antonio Conte ha collezionato soltanto un paio di volte e che ancora non ha mai proposto allo stadio Maradona. Restando in ambito “pareggi” vale la pena aggiungere il dato relativo ai primi tempi con la compagine partenopea che è finora andata al riposo con il segno “X” 9 volte (5 davanti ai propri tifosi) e quella torinese 11 (di cui 6 in trasferta). Il Napoli, in 21 partite, non è andato a segno in 4 occasioni (le 3 partite perse più lo 0-0 dell’andata all’Allianz Stadium) e anche la Juventus ha fatto esattamente lo stesso pareggiando per 0-0 quattro volte (di cui 2 in trasferta a Empoli prima e al Meazza contro il Milan poi). Anche per quanto riguarda i principali esiti di scommessa tra le due squadre si registra una certa analogia. Napoli e Juventus fin qui hanno privilegiato l’Under 2,5 (11 per gli azzurri, 12 per i bianconeri) all’Over (10 e 9, rispettivamente) e il “NoGoal” (addirittura 15 per Di Lorenzo e compagni, 11 per i loro avversari) al “Goal” (6 contro 10). A guardare gioco e rendimento il Napoli sembra avere qualcosa in più, vale la pena provare l’1 che risulta anche molto ben pagato: 2.35 l'offerta prevista da Cplay e Begamestar, 2.30 per Eurobet e Bwin.