Pronostico Udinese-Roma, tra Under e Over meglio...

Sono 27 i punti in classifica della Roma , 26 quelli dell’ Udinese . Dopo 21 giornate di campionato le due squadre navigano a metà classifica in maniera pressoché equidistante dall’ultimo posto utile per l’Europa e il terz’ultimo della graduatoria.

Massimo due reti? Cosa dicono le quote

La sfida di oggi tra friulani e giallorossi dovrebbe quindi permettere ad entrambe le squadre di giocare con una certa serenità con la consapevolezza, però, che se si vuol puntare ancora a un traguardo importante, i tre punti in palio possono diventare fondamentali. Un discorso particolarmente sentito dalla formazione allenata da Claudio Ranieri che è più abituata a frequentare le competizioni continentali. Quindi squadre in campo senza patemi ma facendo sicuramente attenzione a non distrarsi per cercare di capitalizzare al massimo i 90 minuti di gioco.

Per la cronaca l’Udinese ha fin qui realizzato 24 reti incassandone 32 mentre la Roma risponde con 31 reti all’attivo e 27 al passivo. Lo stato di forma recente racconta di 4 gare (le ultime quattro) senza vittoria per i friulani (3 pareggi a cui ha fatto seguito il ko per 4-1 a Como) mentre i giallorossi, dopo la sconfitta rimediata anche da loro a Como (0-2), nelle 5 esibizioni successive hanno alternato 2 pareggi esterni a 3 vittorie interne.

Osservando più in dettaglio il cammino ma, soprattutto, i risultati della Roma si scopre che finora, a fronte di un sostanziale equilibrio tra “Under 2,5” e “Over 2,5” (11 dei primi, di cui ben 7 lontano dall’Olimpico, e 10 dei secondi) non è mai accaduto che facesse registrare tre “Over 2,5” di fila. Poiché nelle ultime due partite ha chiuso sul 2-2 a Bologna e sul 3-1 in casa contro il Genoa eco che, probabilmente, oggi sarebbe meglio guardare in direzione dell’Under 2,5 perché diversamente, anche se prima o poi tutto può accadere, ci sarebbe un tris di “Over” mai visto in precedenza. Se poi si considera che anche l’Udinese fa registrare 10 “Under 2,5” di cui ben 6 allo stadio Friuli (contro 11 “Over 2,5”) ecco che l’idea di questo esito trova ulteriore forza. Per Cplay e Begamestar l'Under 2,5 vale 1.76, 1.75 invece per Bwin e Netwin.