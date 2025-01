Pronostico Stoccarda-Psg, uno "spareggio" che chiama... il pareggio

Segno X? Per i bookie è piuttosto probabile

Dal posto N.21 al posto N.24 (gli ultimi utili per accedere alla fase ad eliminazione diretta) ci sono 4 squadre tutte a 10 punti, comprese Stoccarda e Psg. A quota 8 c’è il City che riceve il Bruges (che di punti ne ha 11 ma una differenza reti pari a -2, la peggiore tra quelle che stanno a 11 e 10 punti).

Se Guardiola vince anche i “Citizens” arrivano a quota 11 punti, il Bruges vede peggiorare ulteriormente la sua differenza reti e così, anche se chi sta a 10 punti pareggia (arrivando a 11 e lasciando la propria differenza reti inalterata) resta tra le prime 24 a scapito dei belgi. L’X va bene anche se il City non vince ma tutto cambia se una delle due perde. Chi resta a 10 punti rischia l’eliminazione (anche per mano della Dinamo Zagabria, qualora dovesse battere il Milan). Per la cronaca, in Stoccarda-Psg il segno X vale 2.45 per Cplay, 2.40 per Bwin e 2.30 per Sisal. Come dire, anche per i bookie la divisione della posta è uno scenario decisamente verosimile.