Roma-Eintracht, una gustosa prima volta; passerella finale per la Lazio contro il Braga

Dopo la Champions tocca all’ Europa League . La Roma scende in campo all’Olimpico contro l’ Eintracht , con l’obiettivo di vincere per blindare i playoff . Non ci sono precedenti contro l’undici di Francoforte, che ha vinto il trofeo nella stagione 2021/22 ed è secondo in classifica nel super girone (terzo in Bundesliga). Difficile che i tedeschi possano scivolare fuori dalle prime otto posizioni, le maggiori motivazioni possono dunque agevolare la squadra di Ranieri . La vittoria giallorossa è al 56% secondo gli esperti SisalTipster , l’Eintracht che esce dalla Capitale con tre punti è al 19%. La Roma proverà a partire forte e chissà che il match non possa essere sbloccato nel primo quarto d’ora: scenario che si verificherà al 36%. Curiosità , i due rigori avuti a disposizione (e trasformati) dall’Eintracht sono arrivati in trasferta, uno invece a beneficio della Roma. Un penalty in questo incontro è proposto al 33% mentre sono al 36% le chances di veder esultare un giocatore subentrato dalla panchina. Stephan El Shaarawy potrebbe rivelarsi un “jolly” prezioso per Ranieri, al 37% il “Faraone” si farà notare con gol o assist. Senza Marmoush , andato ad infoltire la schiera di campioni del Manchester City, l’Eintracht perde molto là davanti. A non far rimpiangere l’egiziano ci proverà la stellina Hugo Ekitike , a segno da quattro partite consecutive tra campionato e coppe. Un sigillo del francese all’Olimpico si trova al 30%.

Lazio già agli ottavi, per i portoghesi è una finale

Per la Lazio è poco più di un’amichevole, per il Braga una “finale”. I portoghesi affrontano per la prima volta la Lazio (ma non la Roma, da cui i portoghesi sono stati battuti per 3-0 a dicembre) mentre con squadre italiane hanno ricordi poco piacevoli, avendo perso le loro ultime tre gare casalinghe. L’inerzia è dalla parte del Braga, accreditato di un 57% di possibilità di vittoria dagli esperti SisalTipster. In questa stagione la Lazio non ha ancora pareggiato in trasferta, la divisione della posta all’Estadio Municipal viaggia al 23%. Il Braga deve giocare all’attacco, alla Lazio il compito di far male di rimessa. In questo contesto, potrebbe scapparci almeno un legno colpito (palo o traversa): al 48%. Un gol realizzato con un tiro da fuori area, invece, è fissato al 26%. Non ci saranno Bruma (forse il miglior giocatore del Braga) e Vitor Carvalho, entrambi espulsi nel match perso 2-1 contro il Royale Union SG. Al centro dell’attacco portoghese dovrebbe sistemarsi El Ouazzani, al 36% il secondo sigillo in Europa League del giocatore marocchino. Mister Baroni potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno e deve recuperare fiducia e condizione. Ad esempio, Tijjani Noslin, marcatore al 15%.