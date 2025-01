Pronostico Roma-Eintracht, per i bookie giallorossi favoriti

Per qualcuno c’è ancora da soffrire mentre per qualcun altro l’obiettivo è già stato raggiunto. La Roma appartiene sicuramente alla prima categoria visto che in Europa League , finora, ha messo insieme 9 punti e si ritrova inserita nel quartetto di squadre (tutte con 9 punti) che chiudono le prime 24 posizioni.

Comparazione quote: esito Goal

I giallorossi sono gli unici a presentare una differenza reti positiva (+2) e questo è comunque un bel vantaggio. Se tutto restasse così la Roma sarebbe qualificata ai sedicesimi ma ci sono ancora gli ultimi 90 minuti da giocare e, uno o due gradini della classifica più in basso, ci sono tre squadre che sperano in un passo falso di chi sta davanti per agganciarle e, magari, superarle (anche in virtù di una migliore differenza reti).

La Roma, per chiudere questa prima fase, incontra l’Eintracht che non è proprio un avversario facile. L’undici di Francoforte è secondo con 16 punti e gli basta un pareggio per essere matematicamente agli ottavi. Un pareggio che alla Roma potrebbe star bene solo in caso di risultati favorevoli da altri campi mentre con i 3 punti Ranieri chiuderebbe la faccenda senza dover considerare ciò che è acccaduto sugli altri campi. Da sottolineare che, Coppa di Germania esclusa (dove l’Eintracht è stato battuto per 3-0 dal Lipsia), tra Europa League e campionato la squadra di Francoforte è sempre andata a segno nelle ultime 25 partite disputate. La Roma deve segnare per provare a vincere e quindi... il “Goal” è l’esito che si lascia preferire. Su Cplay questo esito si gioca a 1.61, a 1.60 su Bwin e a 1.55 su Planetwin.