Pronostico Steaua-Manchester United, ecco i consigli su cosa giocare

Interessante la sfida tra l’ Fcsb ( l’ ex Steaua Bucarest ) e il Manchester Utd . I rumeni sono attualmente ottavi (per la peggior differenza reti) all’interno di un poker di squadre con 14 punti ciascuno mentre gli inglesi sono da soli al quarto posto con una sola lunghezza in più.

Match dall'esito incerto

Con la classifica di cui si diceva all’inizio (ad esempio da 11 a 13 punti ci sono sette squadre, tutte con ottima differenza reti, che non vedono l’ora di sfruttare questi ultimi 90 minuti di gioco per strappare il biglietto degli ottavi a chi attualmente lo ha in tasca) è evidente che, anche pareggiando, Fcsb e Man Utd rischiano di perdere uno dei posti in classifica migliori.

I “Red Devils” in Premier non brillano ma in Europa League sono ancora imbattuti, i rumeni in casa pure sono imbattuti e hanno incassato soltanto una rete mettendone a segno 6. Lo Utd in trasferta, in questa competizione, ha vinto finora soltanto una volta segnando 6 reti ma subendone ben 5. L’esito del match è incerto ma, probabilmente, è il “Goal” l’esito su cui potrebbe essere più conveniente puntare: a 1.88 su Cplay, 1.83 su Bwin e 1.80 su William Hill.