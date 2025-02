Pronostico Arsenal-Manchester City, aria di show tra Arteta e Guardiola

Premier League, oggi alle 17.30 si gioca un super Arsenal-Manchester City . Il big match della 24ª giornata, a cui l'Arsenal arriva con 47 punti in classifica,6 in più rispetto ai Citizens.

Per le quote a vincere sarà...

Seconda contro quarta in classifica, i Gunners in casa vantano uno score di sette vittorie e quattro pareggi, l’ultimo dei quali per 2-2 contro l’Aston Villa. E 2-2 è stato anche il risultato del match giocato all’andata, all’Etihad di Manchester.

Arsenal favorito secondo gli operatori di scommesse, l’1 vale 1.97 per Cplay mentre è a 1.85 su Sisal e Snai. Possibile l’esito Goal, che in campionato gli uomini di Guardiola hanno centrato in 16 delle 23 partite disputate. Almeno una rete per parte si gioca a 1.66 su Cplay, 1.63 su Zona Gioco e 1.62 su William Hill.