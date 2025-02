Pronostici Coppa di Germania, Stoccarda batte Augsburg? Cosa dicono i bookmaker

Vittoria Stoccarda: le quote

Per la cronaca lo Stoccarda ha progressivamente fatto fuori Munster, Kaiserslautern e Regensburg mentre l’Augsburg ha eliminato, nell’ordine, Viktoria Berlino, Schalke 04 e Karlsruhe realizzando, entrambe, una decina di reti ciascuno.

In campionato lo Stoccarda è quinto mentre l’Augsburg occupa il dodicesimo posto anche se tra le due squadre ci sono soltanto sei punti di differenza e, mentre la prima viene da due ko consecutivi, la seconda ha infilato una striscia di quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pareggio) che l’hanno definitivamente allontanata dalla zona retrocessione.

Ricordato che in Bundesliga le due squadre si sono incontrate da poco (ed il match, ad Augsburg, si è chiuso sull’1-0 per lo Stoccarda) vale anche la pena aggiungere che gli avanti della squadra allenata da Sebastian Hoeness hanno realizzato, sempre in campionato, la bellezza di 37 reti (quarto attacco del torneo) ma il portiere ne ha incassati 30 mentre i loro avversari hanno fin qui messo a segno 24 reti subendone 35. Sulla carta i favori del pronostico sono per l’undici di casa e, in totale sintonia con le quote, è l’1 il segno che si lascia preferire: è pagato 1.48 dal bookmaker Cplay, contro l'1.44 di Zona Gioco e l'1.42 di William Hill.