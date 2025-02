LaLiga, il Rayo contro l'ultima in classifica: ecco il pronostico

La sesta in classifica (in lotta per centrare un prestigioso traguardo europeo) contro l’ultima in classifica (staccata di otto punti dalla quart’ultima). Questo, in estrema sintesi, è Rayo-Valladolid , l’anticipo de LaLiga in programma stasera, una sfida dove tutto sembra convergere in favore della formazione di casa.

Ecco un esito dalla quota interessante

Il Vallecano è in serie positiva da otto gare di fila nell’ambito delle quali ha messo insieme quattro vittorie e quattro pareggi. Esattamente l’opposto il Valladolid con due sole vittorie e ben sette ko nelle ultime nove giornate di campionato.Il Rayo non è una macchina da gol (sono soltanto 26 le reti realizzate contro le 24 subìte) ma i numeri dei suoi avversari di stasera fanno venire davvero i brividi. Soltanto 15 le reti messe a segno dall’ultima della classe contro le 47 incassate (peggior attacco e peggior difesa del torneo).

Sul fronte dei principali esiti di scommessa vale la pena aggiungere che il Rayo, finora, ha collezionato un paio di Under 2,5 in più rispetto agli Over (12 contro 10) ma in casa ha fatto registrare 7 Over 2,5 contro 3 soli Under. Il Valladolid è stato più lineare: più Over 2,5 all’attivo (14) di cui ben 9 in trasferta.

Con queste premesse, e senza fare troppe altre considerazioni, l’ago della bilancia del match si sposta decisamente in direzione del segno “1” che, tra l’altro, vista la situazione, presenta anche una quota interessante. Vale 1.50 per Cplay, 1.47 per William Hill e 1.45 per Planetwin.