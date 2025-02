Verona-Atalanta, il pronostico è sul numero di reti totali

Il sabato di Serie A si apre con la sfida del Bentegodi tra Verona e Atalanta . Sono 23 i punti in classifica dell'Hellas, la squadra che insieme al Monza ha perso il maggior numero di volte in questo campionato: 14. L'Hellas inoltre ha subìto 25 gol nel suo stadio, facendo registrare la peggior difesa casalinga del campionato.

Due o tre reti totali? La quota del Multigol 2-3

Quanto all'Atalanta, ha messo a segno 20 reti in 12 trasferte, vincendo in 7 occasioni. Sette sono anche le uscite del Multigol 2-3 in trasferta messe a referto dai bergamaschi, che al Gewiss hanno inflitto un pesante 6-1 agli scaligeri. Vale la pena segnalare un dato che può condizionare la scelta del pronostico: in casa il Verona non ha ancora mai fatto registrare la somma gol 2. Da valutare, allora, l'ipotesi che Verona-Atalanta possa chiudersi con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 è proposto a 2.05 da Cplay e Begamestar, a 2 da William Hill.