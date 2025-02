Pronostico Milan-Verona, per le quote due esiti sono piuttosto probabili

Il tris odierno di partite di Serie A è completato da Milan- Verona . Il Milan è reduce dal playoff di Champions perso (papera di Maignan) per 1-0 a Rotterdam contro il Feyenoord e quindi i rossoneri avranno voglia di ritrovare il sorriso in campionato.

Segno 1 e Over 2,5: ecco le quote

Gli scaligeri, dopo averne presi cinque in casa all’ultimo turno dall’Atalanta proveranno ad alzare qualche saracinesca per evitare un’altra imbarcata.Il Milan è in lotta per un posto in Europa anche il prossimo anno (al momento è qualche lunghezza indietro rispetto all’ultima posizione utile) e quindi i tre punti stasera sono fondamentali (ricordiamo che i rossoneri devono recuperare una gara).

Il Verona, più per demeriti altrui che per meriti propri, ha messo qualche punto (pochi) tra sè e la terz’ultima ma tutto è ancora appeso a un filo. I gialloblù, inoltre, hanno subìto 53 reti (peggior difesa del campionato) e, per questo, prediligono nettamente l’Over 2,5 (ben 6 all’attivo). Il segno “1” e l’Over 2,5 (entrambi condivisibili) sono anche gli esiti più appoggiati dalle quote. La combo che lega i due esiti si gioca a 1.86 su Cplay e Begamestar, a 1.85 sul bookmaker Elabet.