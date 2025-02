Juventus-Inter, il pronostico del derby d'Italia

Comparazione quote: Under 2,5

I nerazzurri rispondono con la variabilità più totale visto che nelle ultime tre uscite hanno pareggiato con il Milan e, a seguire, hanno prima perso e poi vinto con la Fiorentina. La squadra di Inzaghi è sempre seconda mentre quella di Thiago Motta è in corsa per un posto in una delle competizioni europee del prossimo anno.

Non c’è confronto se si guarda alle reti fatte (la Juventus ne ha 41 all’attivo, l’Inter 58) mentre per quelle subìte siamo praticamente alla pari (21 i bianconeri, 23 i nerazzurri). Un elemento, questo, che potrebbe fornire lo spunto per indirizzare il pronostico in direzione dell’Under 2,5. Massimo due reti totali si giocano a 1.70 su Cplay e Begamestar, a 1.68 su Bwin.

Un altro dato che è doveroso sottolineare (ma poi ognuno potrà farne l’uso che reputa più opportuno) prende in considerazione il finale dei primi tempi giocati dalla Juventus. Negli ultimi 8 non si è visto mai il segno “1” (il che significa che in casa i bianconeri non hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco e in trasferta non sono andati al riposo stando “sotto” nel puntaggio), una situazione che, prima o poi, dovrebbe ripresentarsi.