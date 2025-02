Pronostico Real Madrid-Manchester City, chi passa il turno? Ecco le quote

Ancelotti contro Guardiola, altro show

All’andata, con i “Citizens” due volte in vantaggio (e due volte ripresi), a poco dalla fine è arrivato il 3-2 per le “Merengues” che, di conseguenza, partono avanti di un gol in questo match di ritorno. Tra la sfida di martedì scorso e quella di stasera sia Ancelotti che Guardiola hanno disputato la loro partita di campionato. Il Real Madrid ha pareggiato 1-1 con l’Osasuna mentre il Man City ha disintegrato 4-0 il Newcastle.

Le reti non dovrebbero mancare anche in questo retour match per cui al Bernabeu sembra obbligatorio ripetersi e provare di nuovo il Goal e l’Over 2,5. La combo chelega i due esiti vale 1.45 per Cplay, Eurobet e Begamestar.