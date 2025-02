Bodo Glimt-Twente, il pronostico: Goal all'andata e adesso..

Comparazione quote: esito Goal

Nella fase “campionato” l’undici scandinavo ha vinto 3 delle 4 gare casalinghe ma in tutte ha sempre realizzato almeno una rete (9 in tutto contro le 6 al passivo). Il Twente, nelle sue esibizioni europee in trasferta, ha invece collezionato 3 pareggi e una vittoria realizzando 6 reti e subendone 5.

Il Bodo ha vinto il suo campionato e in casa offre spesso un rendimento notevole mentre gli olandesi in Eredivisie occupano la sesta posizione offrendo prestazioni altalenanti. Il Bodo in casa, nelle 4 partite interne di questa Europa League, è stato già detto, è sempre andato a segno almeno una volta (per la verità di gol ne ha fatti 3 due volte, 2 una volta e 1 nell’unico ko) ma ha anche sempre preso almeno una rete.

Con questi precedenti è stato “Goal” all’andata e potrebbe essere “Goal” anche al ritorno. Una valutazione condivisa dai bookmaker, visto che almeno una rete per parte si gioca a 1.54 su Cplay, 1.52 su Zona Gioco e 1.50 su Bwin.