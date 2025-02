Rimini-Arezzo, quote e pronostico del posticipo di Serie C

Il rendimento recente è opposto. Il Rimini, che ha tre punti in meno rispetto all’Arezzo (ma senza i due punti di penalizzazione sarebbe soltanto un gradino più in basso), nelle ultime quattro giornate ha messo insieme due pareggi (prima) e due vittorie (poi) mentre i toscani, considerando sempre gli ultimi quattro turni, hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio. Una situazione che rende il posticipo del girone B di Serie C di stasera abbastanza incerto per quanto riguarda l’esito finale.