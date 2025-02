Semifinale di Coppa del Re, il pronostico di Barcellona-Atletico Madrid

In campionato è finita così...

Il primo round si gioca a Barcellona e i catalani dovranno fare molta attenzione ricordando, soprattutto, come è andata a finire in campionato prima di Natale (ko con 2-1 per il Cholo Simeone). Ne LaLiga i blaugrana sono primi (a braccetto con il Real Madrid) con un punto di vantaggio sull’Atletico e hanno messo a segno ben 67 reti. Griezmann e compagni ne hanno realizzate 42, quanto basta per ipotizzare sia il “Goal” che l’Over 2,5. Almeno una rete per parte vale 1.60 per Cplay e Betsson, 1.54 per Planetwin. L'Over 2,5 è offerto a 1.62 da Bet365, a 1.61 da Zona Gioco e a 1.60 da Netwin.