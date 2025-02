Pronostico Juventus-Empoli, ecco un esito da prendere in considerazione

Non era di sicuro l’accoppiamento più probabile alla vigilia ma la Coppa Italia spesso riserva delle sorprese. E così, stasera, ad affrontare la Juventus nell’ultimo quarto di finale di questa competizione, ci sarà l’ Empoli che in campionato è terz’ultimo e lotta per non retrocedere.

Segno "1" probabile ma poco redditizio, meglio...

La formazione toscana è riuscita a staccare il biglietto per questo turno superando prima il Catanzaro (4- 1) e poi Torino (2-1) e Fiorentina (3-2) giocando queste ultime due gare in trasferta. La Juventus è invece entrata in gioco negli ottavi dove, con un perentorio 4-0, ha facilmente liquidato la pratica Cagliari.

In campionato l’Empoli non vince da 11 partite consecutive e in quest’ambito ha messo insieme ben 9 ko e due soli pareggi. Il doppio confronto di Serie A con la “Vecchia Signora” è andato in archivio con un pareggio all’andata (0-0 al Castellani) e un netto successo bianconero al ritorno (4-1 dopo che l’Empoli aveva chiuso in vantaggio il primo tempo). Dal punto di vista bianconero la sfida di stasera riveste una grande importanza. In ritardo in campionato e fuori dalla Champions League, questa Coppa Italia rappresenta un traguardo che potrebbe se non salvare la stagione renderla di sicuro più accettabile.

Il segno “1” non sembra in discussione (ma paga poco), chi se la sente potrebbe prendere in considerazione l’esito Goal, in abbinamento o in alternativa. Almeno una rete per parte in questa sfida vale 2.40 per Cplay, 2.36 per Zona Gioco e 2.25 per Bet365.