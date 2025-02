Gil Vicente-Sporting, il pronostico: chi è favorito e cosa giocare

Statistiche e consigli per le scommesse

Il Gil Vicente nel turno precedente ha eliminato (1-0) la Moreirense mentre lo Sporting ha fatto fuori il Santa Clara (2-1). Quello che forse più conta è la differenza nettissima in campionato tra le due squadre) l’undici di Lisbona è primo a pari merito con il Benfica mentre i loro avversari sono pericolosamente vicini (due lunghezze di distanza) al terz’ultimo posto che, anche qui come in Olanda, prevede uno spareggio per restare nella massima serie. Lo Sporting ha il miglior attacco della Liga Portugal (61 reti) mentre il Gil Vicente ha 23 reti all’attivo e ben 35 al passivo ma, soprattutto, viene anche da 5 ko consecutivi. Nel calcio tutto può succedere ma qui è doveroso partire con il “2”: quota 1.46 su Cplay, 1.43 su Eurobet e 1.42 su Bwin e Zona Gioco.