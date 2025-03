Pronostico Juventus-Verona, la giocata che può valere un ricco raddoppio

Mille le polemiche che hanno fatto seguito alla clamorosa eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, una delle formazioni impegnate in campionato nella lotta per non retrocedere. Una eliminazione arrivata subito dopo quella più dolorosa in Champions League . Sono volati paroloni anche nello spogliatoio e adesso la domanda che ci si pone riguarda il prosieguo della stagione a cominciare dal posticipo di stasera contro il Verona. Ci saranno strascichi oppure la squadra e l’allenatore si ricompatteranno nel tentativo di far dimenticare i due scivoloni consecutivi?

Quota irrisoria per il segno 1, meglio provare...

I bianconeri sono in piena corsa per un posto Champions mentre gli scaligeri, seppur capaci di conquistare 7 puntinelle ultie 5 esibizioni, sono ancora pericolosamente vicini alla zona retrocessione. Il Verona ha la peggior difesa del campionato (addirittura 54 le reti subìte) mentre quella della Juventus è la migliore (21 reti al passivo) ma, oltre a questo, c’è un altro dato opposto. La “Vecchia Signora” è la regina incontrastata dei pareggi in questa Serie A (13 all’attivo ma l’ultimo 7 partite fa) mentre l’Hellas è la squadra che ne ha collezionati di meno (soltanto 2).

Due ultime annotazioni... La Juventus è senza segno “1” al 45’ da 10 gare di fila (niente vantaggio in casa all’intervallo ma neanche “sotto” in trasferta a metà gara) mentre il Verona viene da 4 esiti No Goal consecutivi. Per i bookie l’1 non sembra in discussione (il premio è di conseguenza irrisorio) mentre il Goal ha una quota decisamente più vantaggiosa e forse potrebbe valere la pena provarlo. Per Cplay e Begamestar almeno una rete per parte vale 2.26 volte la posta, 2.22 su Zona Gioco e 2.15 su William Hill.