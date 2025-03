Pronostico Psv-Arsenal, ecco un esito dalla quota interessante

Arsenal favorito, ecco la migliore quota per il segno "2"

Dei “Gunners” si può dire che la parte meno fortunata della sua stagione riguarda proprio le coppe. Per il momento non quella continentale ma le due nazionali. In rapida sequenza l’undici londinese è uscito prima dalla Efl Cup per mano del Newcastle e, all’uscita successiva, dal Manchester Utd (vittorioso ai rigori). Il Psv in Eredivisie occupa la seconda posizione ma a discreta distanza dall’Ajax primo e con un certo margine di vantaggio dalla terza. Viene da due ko consecutivi, in campionato e in Coppa d’Olanda (dalla quale è stato così eliminato a un passo dalla finale) contro i modesti G.A.Eagles.

Ogni tanto, è stato detto, l’Arsenal “stecca” ma questa è un’ottima occasione per raggiungere un traguardo importante. Fiducia al segno “2” che è oltretutto ben pagato dai bookmaker. La vittoria dei londinesi ad Eindhoven è offerta a 2 da Cplay, a 1.97 da Eurobet e a 1.95 da Bet365 e William Hill.