Pronostico Bruges-Aston Villa, inglesi di poco favoriti secondo i bookie

Si può dire che il Bruges , nell’arco delle ultime undici partite disputate, ha vinto soltanto le due con l’ Atalanta nei playoff di questa Champions League (per la verità c’è anche un 1-0 al Leuven in campionato). Per il resto cinque pareggi e tre sconfitte che non fanno della seconda in classifica nella Jupiler League un avversario terribile.

L'esito che si candida all'uscita è...

Eppure l’Atalanta ha perso sia l’andata che il ritorno e ai belgi adesso, negli ottavi di finale della massima competizione continentale, tocca l’Aston Villa che alterna ottime prestazioni a qualche ko inatteso (come quello nell’ultima di Premier League in casa del Crystal Palace, addirittura per 4-1, di un paio di esibizioni fa).

Nella massima divisione inglese i “Villans” si trovano a metà classifica ma, se si guardano i punti, a poca distanza dalle posizioni che valgono l’Europa del prossimo anno. Nel 2025, in tutte le competizioni, l’Aston Villa ha giocato 14 partite restando a secco di gol soltanto in un paio di esse.

Il Bruges, dall’inizio di quest’anno, ha disputato una gara in più (15) e ha sempre trovato la via della rete almeno una volta ad eccezione dello 0-0 in casa della Juventus nella fase “campionato” di questa Champions.

Con queste premesse (e con le quote che concedono un pizzico di considerazione in più alla formazione inglese) probabilmente il “Goal” è l’esito che sembra presentare le maggiori chances di uscita: questo esito vale 1.82 per Cplay, 1.80 per Bwin e 1.75 per William Hill.