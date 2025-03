Pronostico Cagliari-Genoa, occhio alla singolare alternanza dei liguri

I numeri sui gol segnati suggeriscono...

Il Genoa, al contrario, è decisamente più sereno e può affrontare con maggiore leggerezza l’impegno in programma. Osservando il cammino delle due squadre colpisce innanzitutto il fatto che la formazione ligure da undici partite consecutive non ripete mai lo stesso risultato. Non lo stesso punteggio ma vittoria, pareggio o sconfitta. A questo punto, come spesso accade, l’interpretazione di questo dato è duplice e ognuno potrà scegliere a quale affidare la propria preferenza. Se la tendenza continua allora si può scartare il pareggio visto che all’ultima uscita il Genoa ha chiuso sull’1-1 la sfida con l’Empoli. Se, al contrario, adesso è giunto il momento che la regola “cambi” allora via, si punta tutto sull’X.

A prescindere da ciò, ci sono da considerare anche i “numeri” relativi alle reti con i sardi che hanno fin qui realizzato 27 reti e i liguri che ne hanno messe a segno 25. Non si tratta di valori troppo elevati e allora attenzione anche all’Under 2,5 che, alla fine, potrebbe fare capolino. Una valutazione che trova il consenso dei bookmaker, con l'Under 2,5 proposto a 1.50 da Cplay e Begamestar, a 1.49 da Bwin e Netwin.