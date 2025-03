Pronostico Juventus-Atalanta, statistiche e consigli su cosa giocare

In serata luci accese allo Stadium per il big match Juventus-Atalanta , ovvero la quarta che sfida la terza con la possibilità di agganciarla in caso di vittoria.

In gioco il numero di reti allo Stadium

All’andata il match di Bergamo si chiuse con il risultato di 1-1 ma adesso, dopo l’eliminazione sia in Coppa Italia che in Champions League di entrambe, l’esito di questo incontro diventa ancora più importante. La certezza di un posto nell’Europa che conta di più ancora non c’è e i punti in palio stasera potrebbero contribuire ad avvicinarsi all’obiettivo.

La Juventus in casa è ancora imbattuta mentre l’Atalanta da tempo fa punti soltanto in trasferta (ha perso soltanto le prime due gare esterne e poi nelle successive 11 ne ha vinte 8 e pareggiate 3). A prescindere dagli attacchi qui risulta interessante il dato relativo ai gol subìti visto che di fronte ci sono la miglior difesa del torneo (la Juve ha incassato solo 21 reti) e la quarta miglior difesa (la “Dea” ne ha 26 al passivo).

