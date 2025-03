Pronostico Lazio-Udinese, Baroni a caccia del quarto posto

Una Lazio lanciatissima sia in campionato che in Europa League e una Udinese lanciata. Quanto basta perché il posticipo di stasera all’Olimpico risulti di un certo livello e in grado di regalare gol e e emozioni.

Lazio favorita ma...

La Lazio è reduce dal successo di Plzen e nelle ultime cinque di Serie A ha messo insieme 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi), L’Udinese, nelle stesse ultime 5 giornate, ha addirittura conquistato due punti in più (4 successi e un pareggio, 1-1, a Napoli). I friulani vanno a segno almeno una volta da 7 esibizioni consecutive (comprese le ultime 3 gare esterne) e non subiscono gol da 270 minuti.

I biancocelesti, soltanto in campionato, hanno realizzato 49 reti (uno dei migliori attacchi del torneo) e, in 27 giornate, soltanto quattro volte hanno chiuso senza riuscire ad andare in rete. In totale l’Udinese ha 34 reti all’attivo e 37 al passivo. Entrambe le squadre prediligono l’Over 2,5 (ne ha fatti registrare 20 l’undici di Baroni, di cui 11 all’Olimpico) mentre i bianconeri ne hanno 14 all’attivo (di cui 7 in trasferta). Gusti analoghi anche per quanto riguarda il “Goal”, esito che la Lazio ha centrato 18 volte (10 in casa) e l’Udinese 15 (9 in trasferta).

Con queste premesse è forse proprio il “Goal” l’esito su cui potrebbe valere la pena puntare: quota 1.86 su Cplay e Begamestar, 1.85 su William Hill e 1.84 su Zona Gioco.