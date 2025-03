Sfida stellare Atletico-Real, occhio ai precedenti. Equilibrio in Lille-Dortmund

Sfida tutta francese Griezmann-Mbappé

Il 2-1 per il Real fa pendere l’ago della bilancia dalla parte di Ancelotti, che al 71% secondo gli esperti SisalTipster passerà il turno a discapito di Simeone (29%). C’è però un secondo confronto (terzo stagionale, il primo è terminato sull’1-1) da giocare, stavolta nella casa dell’Atletico Madrid dove i Colchoneros non escono sconfitti dal 23 ottobre (1-3 contro il Lille). Al 38% la sfida si chiuderà con un successo da parte dei Colchoneros, mentre il bis del Real è stimato al 35%. Negli ultimi dieci precedenti entrambe sono andate a segno, al 59% questo scenario si verificherà ancora al “Metropolitano”. Negli ultimi anni sono state diverse le sfide tra le grandi rivali di Madrid che si sono prolungate fino ai tempi supplementari, stavolta indicati al 21%. Come se non bastasse la rivalità tra le due compagini, stavolta c’è anche lo spettro dell’eliminazione a far salire la temperatura. Anche gli allenatori “vittime” della tensione? Un cartellino rosso al sanguigno Simeone è proposto al 10%. In una partita che si preannuncia ricca di episodi chiave, è ipotizzabile un ricorso dell’arbitro al Var: 26%. Dopo la sensazionale tripletta rifilata al Manchester City di Guardiola, al “Bernabeu” Kylian Mbappé ha vissuto una serata da comune mortale. Il francese vorrà tornare a recitare un ruolo da protagonista al “Metropolitano” e un suo graffio all’Atletico Madrid è indicato al 36%. A (nazionale) francese “risponde” francese, Antoine Griezmann. Il jolly di Simeone è rimasto a secco negli ultimi quattro precedenti con i Blancos e al 28% tornerà a lasciare il segno contro gli acerrimi rivali in maglia bianca.

Lille-Dortmund, equilibrio all'andata e non solo...

Un tiro in porta e un gol per parte. Al Signal Iduna Park il verdetto è stato di parità, 1-1 tra Borussia Dortmund e Lille con botta e risposta Adeyemi-Haraldsson. L’equilibrio aveva caratterizzato anche il doppio precedente andato in scena nel febbraio del 2002 (Coppa Uefa) tra tedeschi e francesi. Anche in questa sfida di ritorno, a bocce ferme, non c’è un chiaro favorito. Nelle stime degli esperti SisalTipster, infatti, sia il successo del Borussia Dortmund che quello del Lille sono al 36%. Un altro pareggio, invece, viaggia al 28%. Occhio al dato. Il Lille versione-Champions League non ha ancora mai perso nello stadio amico, avendo castigato niente meno che il Real Madrid e umiliato il Feyenoord con un tennistico 6-1. A complicare i piani dei tedeschi c’è di mezzo anche la storia. I gialloneri, infatti, hanno vinto solo quattro delle ultime tredici trasferte giocate contro squadre francesi. Per il resto si registrano, due pareggi e ben sette sconfitte. In un match dall’esito comunque incerto la “garanzia” è rappresentata dai gol: al 58% ce ne sarà almeno uno per parte. Potrebbe rivelarsi fondamentale, o comunque importante, il contributo di un subentrato: al 40% segnerà, appunto, un giocatore che ha iniziato il match dalla panchina. “Basterebbe” un risultato di parità per rendere necessari supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. Al 15% saranno i tiri dagli undici metri a decretare quale delle due squadre si siederà al tavolo delle migliori otto d’Europa. Nelle fila del Borussia Dortmund è Serhou Guirassy (dieci reti e tre assist) uno dei maggiori indiziati ad andare a segno al “Pierre-Mauroy”. L’undicesimo sigillo del bomber in questa edizione del torneo è proposto al 33%. Di gol all’attivo Jonathan David ne ha sei ma all’andata ha fornito l’assist per il gol del pareggio di Haraldsson. Al 36% il nome del canadese sarà presente nel tabellino marcatori di Lille-Dortmund.

Psv, poche chances contro l'Arsenal

Aveva fuori praticamente tutto l’attacco “titolare” ma non se n’è davvero accorto nessuno. Ad Eindhoven l’Arsenal ha disintegrato il Psv, con un 7-1 che rappresenta la vittoria esterna più larga di sempre nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Il Psv a marzo rischia di ritrovarsi in mano con un pugno di mosche: Champions addio, out dalla coppa d’Olanda e crollo verticale in Eredivisie, dove l’Ajax è andato in fuga. Non resta che salvare l’onore a Londra, anche se il precedente datato 20 settembre 2023 (fase a gironi di Champions) recita 4-0 per i Gunners. Secondo gli esperti SisalTipster semaforo verde per gli uomini di Arteta, ancora vittoriosi al 67%. Poche chances di passare il turno per gli olandesi ma anche “semplicemente” di sbancare l’Emirates: al 13%. I numeri delle ultime cinque trasferte del Psv (campionato e Champions) raccontano di partite decisamente spettacolari, tanto che un match con le due squadre a segno e almeno tre reti in partita viaggia al 38%. Un gol da fuori area è proposto al 36% mentre un “Ribaltone” si trova all’11%.

Il secondo gol dell’Arsenal, nel match d’andata, porta la firma di Ethan Nwaneri. Il talento di Arteta è diventato così il terzo marcatore più giovane di sempre nella storia della fase a eliminazione diretta di questo torneo. Un altro sigillo di colui che a Londra vedono come il “nuovo Henry” si attesta sul 28%. Nelle fila del Psv uno dei più ispirati sembra il centrocampista marocchino Saibari, indicato marcatore al 12%.

Aston Villa favorito contro i giustizieri dell'Atalanta

I rinforzi del mercato invernale, Asensio e Rashford, sono un manifesto delle intenzioni dell’Aston Villa. Il club inglese punta ad andare lontano in Champions, dove nel frattempo ha ipotecato l’approdo ai quarti di finale battendo in trasferta per 3-1 il Bruges. Vendicato, così, il ko per 1-0 rimediato dai belgi nella “fase campionato” e ora, al Villa Park, la squadra di Emery deve solo accompagnare la nave in porto. Al 60%, secondo gli esperti SisalTipster, sarà ancora vittoria dell’Aston Villa, scendono al 18% le chances di successo del Bruges (che nei playoff ha eliminato l’Atalanta, sbancando Bergamo per 3-1). Nelle ultime tre partite dei belgi in Champions League c’è sempre stato un calcio di rigore. Al 33% verrà fischiato un penalty a Birmingham. Marcus Rashord all’andata non ha lasciato il segno e vorrà rifarsi, al 44% il “bad boy” si farà notare con gol o assist contro il Bruges. Un gol e tre assist in undici presenze per il greco Tzolis, dunque molto utilizzato in Champions da mister Hayen. Al 29% l’ala dei belgi segnerà o farà assist.