Pronostico Toro-Empoli, all'andata fu decisivo Che Adams da centrocampo. E i bookie...

Classifica alla mano, Torino-Empoli vale certamente di più per i toscani, terz'ultimi e senza vittorie da ben 13 giornate (solo tre i punti raccolti nel periodo). Troppo pochi i 23 gol segnati in 28 partite di campionato , di gol i granata ne hanno invece messi a segno 33. Di più, nelle ultime 9 giornate gli uomini di Vanoli sono sempre andati a segno minimo una, massimo due volte.

Pronostico standard e... curiosità

Nel ruolino di marcia casalingo del Torino (sette punti raccolti nelle ultime tre partite) spicca l'Under 2,5, visto in 10 occasioni su 13. Curioso come l'Empoli in trasferta abbia raccolto più punti (14) e segnato più gol (18) rispetto a quanto prodotto al Castellani. Fuori casa, appunto, si registrano 11 apparizioni dell'esito Goal per Esposito e compagni.

C'è un dato che accomuna le due squadre e che può risultare utile in sede di pronostico. Entrambe "gradiscono" la somma gol 2, collezionata 9 volte a testa in campionato. Si può dunque ipotizzare una sfida con due o tre reti totali, a prescindere da chi vincerà il match (per le quote granata favoriti, il segno 1 vale circa 1.80). Il Multigol 2-3 vale doppio per Cplay, Begamestar, ed Eurobet.

Più che un consiglio, va preso come... provocazione dei bookmaker. All'andata Che Adams risolse la sfida con un gol da centrocampo. I bookie bancano a 100 un'altra prodezza di questo tipo, a prescindere dal giocatore che riuscirà... nell'impresa.