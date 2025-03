Pronostico Atalanta-Inter, almeno un legno colpito? In quota anche il Var!

Prima di passare il testimone alle gare delle nazionali , la Serie A si regala un turno cruciale per quanto riguarda Europa e Scudetto . L’ultima sfida del weekend in ordine temporale è quella più attesa. Al Gewiss l’ Atalanta cerca vittoria e aggancio in classifica a spese dell’ Inter (tra loro c’è il Napoli , a quota 60).

Come finisce Atalanta-Inter? Il risultato che vale quota 13.5

Negli ultimi sette precedenti è stato un monologo dei nerazzurri di Milano, sempre vittoriosi. A complicare i piani di Gasperini ci si mette anche il rendimento casalingo della Dea che nel 2025, in Serie A, non ha ancora vinto in casa. Le due squadre si spartiscono il record di “miglior attacco” del campionato, con 63 reti a testa. Un dato che fa salire le quotazioni dell’esito Goal, offerto a 1.65 da Cplay e Begamestar, a 1.62 da Zona Gioco.

Le due squadre sono prime della classe anche in fatto di tiri totali e legni colpiti (17 l'Atalanta, 16 l'Inter). Per questo motivo, è da segnalare la giocata "Over 0,5 Pali/Traverse nel match" a 1.90 su Cplay, Begamestar e Sisal.

Da valutare, come possibile risultato esatto, il 2-2, ancora mai fatto registrare dall’Atalanta in questo campionato: a 13.5 su Cplay, a 12.25 su Elabet, a 12 su Snai.

In un match così delicato non è da escludere che l’arbitro Massa possa consultare il Var: eventualità giocabile a 3.50 su Cplay, a 3.45 su Elabet, a 3 su Sisal.