Pronostico Cosenza-Pisa, quasi testacoda con un esito in evidenza

Cosenza ultimo in classifica con 5 lunghezze di ritardo da Mantova e Salernitana penultime, Pisa invece secondo a -9 dal Sassuolo capolista ma con 5 punti di vantaggio sullo Spezia . La sfida tra Cosenza e Pisa non è un testacoda perfetto ma ci manca davvero pochissimo. I calabresi, che scontano anche 4 punti di penalizzazione , avrebbero bisogno di una vittoria per alimentare qualche residua speranza di salvezza ma lo stesso vale per i toscani che, mantenendo la piazza d’onore fino alla fine, sarebbero automaticamente promossi in Serie A .

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Le giornate che mancano al termine del campionato sono sempre meno e diventa fondamentale non inciampare proprio adesso. Il Cosenza, nelle ultime 17 esibizioni, ha vinto soltanto due volte in due delle ultime tre gare disputate in casa. Per il resto una sequenza di pareggi (5) e, soprattutto, sconfitte (ben 10). In tutto l’undici calabrese ha realizzato 25 reti (solo il Cittadella ha fatto peggio) incassandone 41.

Il Pisa non vince in trasferta da tre incontri consecutivi (un pareggio a Cesena seguito da due ko contro Sassuolo e Spezia) e sembra avere l’opportunità di tornare al successo forte di un attacco che ha fin qui messo a segno 50 reti (seconda forza offensiva del campionato) a fronte di 28 reti subìte. Sono infine 19 gli Under 2,5 collezionati finora dai calabresi (di cui 12 in casa) mentre il Pisa in trasferta fa registrare più Under 2,5 (8) che Over (6).

E proprio l’Under 2,5 sembra un esito adatto a questo match: quota 1.58 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Bwin.