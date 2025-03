Lecce-Roma, il pronostico della sfida tutta giallorossa

Continua la rincorsa della Roma verso il quarto posto . Sabato alle 20.45 la squadra di Ranieri fa visita al Lecce , reduce da quattro sconfitte di fila e al quart'ultimo posto in classifica (+3 sull'Empoli).

Roma, il dato in trasferta è sorprendente

La Roma si presenta al Via del Mare con una striscia di risultati positivi che fa paura: dieci vittorie e tre pareggi. Il Lecce non vince in casa dalla sfida col Monza di metà dicembre, le uniche altre due affermazioni casalinghe sono arrivate contro Cagliari e Verona.

Va detto che i capitolini, pure favoriti secondo i bookmaker, in trasferta non hanno mai segnato più di due reti. Occhi puntati allora sul Multigol Ospite 1-2, proposto a 1.62 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Eurobet, a 1.57 da Sisal.

Nelle ultime sei giornate la Roma ha subìto gol solo una volta, dal Como, il Lecce in questo campionato non ha segnato in 15 occasioni su 29.

Presupposti da Under 2,5, esito offerto a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Sisal.