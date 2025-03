Pronostici Fa Cup, cosa giocare in Brighton-Nottingham Forest

In Inghilterra sabato si giocano i primi due quarti di finale della Fa Cup . In uno di essi il Brighton dovrà vedersela con il Nottingham Forest che nella classifica della Premier è terzo con 7 lunghezze di vantaggio sui “Seagulls”.

Comparazione quote: Over 2,5

Proprio dal campionato può venire una interessante indicazione visto che all’andata la sfida dell’Amex Stadium si è chiusa sul 2-2 mentre al ritorno il “Forest” ha rifilato agli avversari un sonoro 7-0.

Sempre in Premier entrambe le squadre prediligono l’Over 2,5, un esito che sembra adatto anche al match in programma all'Amex Stadium: vale 1.68 per Cplay, BetFlag e Netwin.