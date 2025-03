Pronostico Lazio-Torino, si punta anche sui calci d'angolo

Lazio-Torino fa calare il sipario sulla 30ª giornata di Serie A . I biancocelesti non hanno smesso di pensare al quarto posto ma devono battere i granata, il cui obiettivo al momento è finire nella parte sinistra della classifica. Il match d'andata si è chiuso sul 3-2 in favore dei biancocelesti di Baroni .

Over contro Under

Prima della sosta la Lazio era crollata a Bologna, il Toro invece aveva superato di misura l'Empoli portando a 10 punti il bottino delle ultime 4 giornate.

Il focus sulle statistiche delle due squadre fa emergere il feeling laziale con l'Over 2,5 (21 uscite in 29 giornate), al contrario del Torino che predilige l'Under 2,5 (centrato in 19 occasioni su 29).

Ciò che colpisce è che se dal canto suo la Lazio ha fatto registrare ben 12 volte la somma gol 3, i granata in trasferta non l'hanno ancora mai messa a referto!

Da valutare il Multigol 2-3 in Lazio-Torino: paga doppio su Cplay, Begamestar e Eurobet.

Le scommesse sui calci d'angolo

Lazio 173, Torino 118: sono le cifre relative al calci d'angolo finora battuti da Lazio e Toro in questo campionato. Sul fatto che in questa sfida i biancocelesti possano presentarsi più volte dalla bandierina rispetto ai granata i bookie hanno pochi dubbi. Per alzare un po' la quota, potrebbe valere la pena provare l'1 handicap calci d'angolo: a quota 1.50 attribuendo alla Lazio l'handicap di un corner (0:1), a quota 1.75 se, partendo da un ipotetico 2-0 per il Toro, la Lazio chiuderà il match con almeno tre corner calciati in più rispetto agli uomini di Vanoli.