Serie C, girone B: il pronostico di Entella-Torres

Il conto alla rovescia è praticamente iniziato. In Serie C il campionato e nel girone B prosegue il duello a distanza tra Ternana e Entella per la promozione diretta in Serie B .

Entella favorita, ecco quanto paga il segno 1

Al momento sono i liguri ad avere la meglio. Guidano la classifica avendo anche beneficiato, nell’ultimo turno, del pareggio a reti inviolate fatto registrare dai rossoverdi nel derby con il Perugia a fronte del successo in trasferta, per 2-0, a Gubbio.

La partita non è però ancora chiusa e stasera l’Entella è chiamata al posticipo con la Torres che è in corsa per il terzo posto, posizione che gli garantirebbe di entrare in scena negli ottavi dei playoff (saltando i due insidiosi turni precedenti).

Il compito della formazione sarda però si presenta davvero arduo. L’Entella non perde, infatti, da ben 27 partite consecutive (l’ultimo, e unico ko in campionato, risale al 26 settembre quando il Pescara riuscì a espugnare lo Stadio Comunale imponendosi per 1-0). La Torres, al contrario, è tornata al successo nell’ultimo turno dopo aver racimolato un solo punto in 4 partite.

Come se non bastasse i liguri hanno realizzato complessivamente 54 reti incassandone 20 (secondo miglior attacco e seconda miglior difesa del torneo) ma anche i sardi non propongono poi numeri così male (46 reti all’attivo, 29 al passivo).

All’andata è finita 1-0 per l’Entella che, inevitabilmente, parte favorita anche al ritorno. La vittoria dei liguri è offerta a 1.78 da Cplay, 1.75 da Zona Gioco e 1.70 da BetFlag.