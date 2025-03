Pronostico Nottingham Forest-Man United, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Con 15 minuti di ritardo rispetto alla sfida dell’Emirates (e anche di Wolves-West Ham) prende il via Nottingham-Manchester Utd con il sorprendente “Forest” che, terzo, al momento viaggia con ben 17 lunghezze in più rispetto ai “Red Devils” (soltanto tredicesimi).

Vince il Forest? Ecco quanto vale l'1 per i bookie

Lo Utd quest’anno è assolutamente imprevedibile. In campionato ha finora perso ben 12 partite (più di quelle vinte, 10) e spesso, quando è appoggiato dal pronostico, ha deluso mentre è riuscito a sorprendere quando sembrava meno gettonato nelle previsioni della vigilia. La trasferta al City Ground di martedì sera rientra tra quelle in cui le quote appoggiano di più il segno “1”.

Nelle ultime gare esterne il Manchester ha vinto solo contro Fulham e Leicester, ha pareggiato con Liverpool e Everton e ha perso con Wolves e Tottenham. Nelle ultime 5 in casa il Nottingham ha invece pareggiato con Liverpool e Arsenal e vinto con S’hampton, Brighton e Man City.

Tutto può accadere ma sull’1 (anche ben pagato) stavolta si potrebbe anche convenire: vale 2.40 per Cplay, 2.35 per Snai e 2.30 per Sisal.