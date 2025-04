Pronostico Brighton-Aston Villa, un esito è assai "gradito"

Il fine settimana (l’ultimo appena trascorso interamente dedicato ai quarti di finale della Fa Cup) non haregalato soddisfazioni al Brighton che ha dovuto dire addio alla manifestazione dopo essere stato eliminato, ai calci di rigore, dal Nottingham Forest (tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi a reti inviolate). I “ Seagulls ” si rituffano allora in campionato affrontando stasera, nel turno infrasettimanale, l’ Aston Villa che in classifica è un paio di lunghezze più in basso.

Goal e Over all'Amex Stadium? Ecco le quote

Sia il Brighton che i “Villans” sono ai margini della zona che vale un posto in Europa ma sono in tante a poter lottare per un biglietto valido per una delle prossime competizioni continentali. Tra l’Aston Villa e il Chelsea (attualmente quarto) ci sono ben 6 squadre in 4 punti (che diventano 7 se si considera anche il Bournemouth che è a -1 dall’undici guidato da Unay Emery) e tutte possono ancora alimentare speranze di aggiudicarsi la presenza in una “Coppa” migliore possibile. I conti, però, sono presto fatti... 7 squadre in corsa ma solo 3 posti ancora liberi (uno in ogni competizione) e quindi, da adesso in poi, ogni sfida e ogni punto diventa fondamentale per raggiungere questo prestigioso obiettivo.

Questo vale anche per Brighton e Aston Villa con il Brighton che è in serie positiva da 5 turni nei quali ha collezionato 4 vittorie (compreso un 3-0 casalingo al Chelsea) e un pareggio (all’ultima uscita, per 2-2, sul campo del Manchester City). L’Aston Villa ha un rendimento recente molto più a... singhiozzo. Nelle ultime 6 giornate ha perso in casa di Wolves e Crystal Palace, ha pareggiato in casa contro Ipswich e Liverpool, ha vinto contro Chelsea (in casa) e Brentford (fuori). Mitoma e compagni vengono da 6 Over 2,5 di fila (che fanno parte dei loro 20 totali) e anche l’Aston Villa predilige questo esito (ne ha 19 all’attivo di cui 10 in trasferta). Per la cronaca i “Goal” sono, finora, 20 per l’uno e 20 per l’altra. Con questi precedenti per le quote si parte con l’1 ma, in ordine di preferenza, stasera all’Amex Stadium ci sono anche l’Over 2,5 e il Goal.

L'Over 2,5 è offerto a 1.61 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Zona Gioco. Il Goal paga 1.56 su Cplay, 1.55 su Bwin e 1.53 su BetFlag.