Pronostici Premier League, i consigli su cosa giocare nelle partite della 31ª giornata

Neanche il tempo di archiviare il turno di metà settimana che già la Premier è di nuovo in campo. L’attenzione va rivolta al weekend che si apre con una doverosa considerazione di partenza. Con 12 lunghezze in più sull’ Arsenal il Liverpool sembra in grado di poter amministrare questo enorme vantaggio. Sfumati gli altri trofei ai “ Reds ” è rimasta solo la Premier e la corsa verso il titolo riparte dalla trasferta sul campo del Fulham (che da settimane alterna vittorie e sconfitte) dove, a pronostico , ci può senz’altro stare il “2”: quota 1.83 su Cplay e Begamestar , 1.82 su Eurobet .

Fiducia all'Arsenal

Anche l'Arsenal gioca in trasferta contro un Everton che sembra ormai abbastanza al riparo dal rischio retrocessione. I "Gunners" hanno qualche motivo in più per conquistare l'intera posta in palio e possono vantare la miglior difesa del campionato. Da provare anche qui il "2": a 1.70 su Cplay e StarYes, 1.67 su Eurobet.

Leicester flop, vola il Newcastle di Tonali

Il gol di Tonali (2-1 al Brentford nel midweek) lancia il Newcastle in orbita Champions. Periodo magico per i Magpies, che hanno vinto la EFL Cup battendo il Liverpool in finale. Il Leicester, prossimo avversario del Newcastle, non sembra in grado di fermare la corsa dei bianconeri: le Foxes, infatti, sono reduci da sette sconfitte consecutive con zero gol all'attivo! Ok il 2, a 1.48 su Cplay, Begamestar e StarYes.

Che sfida al Villa Park

Aston Villa-Nottingham Forest promette bene dal punto di vista spettacolare. I Villans in casa hanno perso solo una volta, contro l 'Arsenal, a inizio stagione, e quella è stata una delle due occasioni in cui non hanno segnato al Villa Park.

Il Forest, saldamente terzo dopo l'1-0 al Manchester United, non sorprende più tanto da vedere sempre più vicina la Champions. Nella sfida tra queste due squadre prendiamo l'Over2,5, ben pagato: 1.70 da Cplay e Begamestar, 1.66 da Betclic.

Numeri in fotocopia per Brentford e Chelsea

Due punti nelle ultime sette in casa il Brentford, due punti nelle ultime sette trasferte il Chelsea. Maresca sa di dover migliorare il suo score esterno per raggiungere l'obiettivo quarto posto (che al momento occupa in classifica dopo l'1-0 al Tottenham). Il Brentford non ha particolari obiettivi, è squadra che segna e subisce con regolarità. Presupposti da Goal, esito reperibile a 1.46 su Cplay, 1.45 su Betclic, 1.43 su Eurobet.

Derby di Manchester, all'andata 2-1 per il Man United

Dulcis in fundo, il derby di Manchester tra United e City. Un match sempre affascinante, anche se quest'anno le due squadre (soprattutto i Red Devils) hanno reso al di sotto delle aspettative. Marmoush ha dimostrato di poter fare le veci dell'infortunato Haaland, lo United quest'anno ha vinto una sola volta contro una big... proprio contro il City di Guardiola: 2-1. Ancora Over 2,5 in vista: a 1.57 su Cplay e Begamestar, 1.55 su Betclic.