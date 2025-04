Pronostico Genoa-Udinese, Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Una partita con poco (anzi, nulla) in palio. L’ anticipo di Serie A tra Genoa e Udinese mette di fronte due delle squadre più tranquille del campionato. Viaggiano entrambe a metà classifica (i friulani sono avanti di 5 punti rispetto ai rossoblù) con troppi punti da recupare per sperare di poter andare in Europa e troppi punti di distanza dalla terz’ultima per avere preoccupazioni di retrocessione.

Massimo due reti al Ferraris? Ecco le quote

E’ una cosa negativa? Probabilmente no perché in questi casi si potrebbe ipotizzare un match giocato a viso aperto dove c’è spazio per lo spettacolo senza dover pensare troppo al risultato. Ovviamente esiste anche l’altro lato della medaglia. Nessun interesse per la conquista dell’intera posta in palio potrebbe consigliare una gara sotto tono per risparmiare energie fisiche e mentali.

Il Genoa, dopo 3 partite senza sconfitta, è andato ko all’ultimo turno (0-1) a Torino contro la Juventus mentre l’Udinese, per non essere da meno, ha voluto addirittura concedere il... bis. Dopo aver perso in casa con il Verona (0-1) ha fatto lo stesso anche al Meazza contro l’Inter (1- 2).

All’andata finì 2-0 per il Genoa e all’Under 2,5 di quella occasione potrebbe corrispondere un Under 2,5 anche stasera. Una previsione in linea con quella dei bookmaker: su Cplay e Begamestar l'Under 2,5 si trova a quota 1.46, a 1.44 invece su William Hill.