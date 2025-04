Spezia-Sampdoria, il pronostico del derby ligure. E Palermo-Sassuolo...

Spezia-Samp, vietato sbagliare

Lontane in classifica, Spezia (55 punti) e Sampdoria (32) si contendono 3 punti fondamentali per promozione e salvezza. I bookmaker dicono che sarà vittoria dello Spezia, favorito a 1.67 per Cplay e Begamestar, 1.65 per Sisal.

All’andata nessun gol nel derby ligure, da segnalare che con lo Spezia in campo l’1 primo tempo non esce da 10 giornate. Per chi crede che questo "ritardo" possa essere azzerato, l'1 primo tempo si gioca a 2.22 su Cplay, Begamestar e StarYes. Nell’occasione dovrebbero vedersi da una a tre reti complessive. Il Multigol 1-3 è pagato 1.34 da Cplay e Begamestar, 1.42 da Sisal.

Palermo-Sassuolo, quote equilibrate

L’arrivo di Pohjanpalo ha dato la scossa sperata ai rosanero, che possono guardare con fiducia all’obiettivo playoff. Un risultato positivo contro la corazzata della categoria darebbe ulteriore slancio ai siciliani.

Secondo i bookmaker sarà sfida alla pari, almeno una rete per parte al “Barbera” è un’ipotesi offerta a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.68 da Elabet.