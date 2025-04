Pronostico Roma-Juventus, Goal o No Goal? Ecco il consiglio

La (rin)corsa non si ferma e, probabilmente, non erano in molti a pensare che si potesse arrivare addirittura a questo punto. La Roma, che sembrava avesse buttato via una stagione, ha invece cambiato allenatore e mai come in questa occasione il cambio sulla panchina è stato efficace.

Segnano entrambe? Ecco le migliori quote per il Goal

L’arrivo di Claudio Ranieri ha rimesso perfettamente in moto la macchina giallorossa che adesso è imbattuta in campionato da 14 partite, viene da 7 vittorie consecutive e, soprattutto, stasera riceve la Juventus all’Olimpico con la possibilità, in caso di vittoria, di agganciarla al quinto posto in classifica. Una rincorsa, appunto, che potrebbe regalare altre soddisfazioni.

Anche la Juventus ha cambiato allenatore e l’esordio di Tudor sulla panchina bianconera, sette giorni fa, ha portato alla vittoria di misura (1-0) sul Genoa. Troppo poco tempo per capire se anche la Vecchia Signora mostrerà di aver gradito il nuovo timoniere e la trasferta di stasera aiuterà sicuramente a capire qualcosa in più sui miglioramenti (se ci sono) in casa bianconera.

La Roma viene da 3 esiti NoGoal di fila, la Juventus da addirittura 6 NoGoal consecutivi. Inversione di tendenza possibile, da provare il Goal: a 1.86 su Cplay e Begamestar, 1.85 su Betway e William Hill.

Over 3,5 parate Svilar e Di Gregorio: le quote

Roma-Juve sarà anche la sfida tra due dei migliori portieri del nostro campionato, Svilar e Di Gregorio. L'estremo difensore bianconero effettuerà almeno 4 parate nel match? Tale ipotesi paga doppio, nel caso del portiere giallorosso invece l'esito Over 3,5 parate vale 2.10.

Fuorigioco, dai numeri un indizio interessante

Le statistiche sui fuorigioco offrono un riferimento interessante in chiave scommesse. Giallorossi al terzo posto in questa speciale graduatoria (a quota 56), bianconeri molto più giù, al 18° posto, con 35 offside. L'ipotesi che in Roma-Juventus i giallorossi finiscano più volte in offside rispetto ai bianconeri vale quota 2.45.