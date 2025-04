Barcellona-Dortmund show, in Psg-Aston Villa occhio alla sfida Kvara-Asensio

Raphinha e Lewandowski rinnovano la sfida a Guirassy

In entrambi i casi, i gialloneri si sono presi la qualificazione vincendo in trasferta. Sarà dura ripetersi qui contro un avversario che non perde in casa dal 21 dicembre. Inoltre, il Barcellona ha già battuto il Dortmund nella prima fase vincendo 3-2 in Germania (tutti e 5 i gol sono arrivati nella ripresa). Con questi dati, la squadra di Flick è nettamente favorita per la vittoria, stimata al 70% dagli esperti SisalTipster. Crollano al 12% le probabilità di successo da parte del Dortmund, indietro anche con riferimento al passaggio del turno: tedeschi al 21%, spagnoli al 79%.

Il Dortmund in questo torneo ha beneficiato di sette calci di rigore (sei realizzati), a fronte dei tre concessi al Barcellona. Un penalty è indicato al 34% mentre un ricorso dell’arbitro al monitor Var è proposto al 26%. Dei 32 gol segnati in Champions dal Barcellona, ben 20 vengono dalla premiata ditta Raphinha-Lewandoswki. Il polacco dal 2010 al 2014 ha militato nelle fila dei gialloneri, per poi passare ai rivali del Bayern Monaco e punire più volte la sua ex squadra. Al 52% l’attaccante graffierà il Dortmund, in cui “Mister 10 gol” Serhou Guirassy rappresenta la principale insidia per la difesa blaugrana: al 24% il nazionale guineano andrà a segno. Da ricordare che a dicembre, in Germania, l’attaccante ne ha fatti due al Barça...

Psg-Aston Villa, Emery torna da avversario al Parco dei Principi

Il programma dei quarti di Champions League (andata) si chiude con Psg-Aston Villa. Al Parco dei Principi la squadra allenata da Luis Enrique vuole ipotecare la qualificazione forte dell’impresa compiuta contro il favoritissimo Liverpool e del tredicesimo titolo di campione di Francia festeggiato nell’ultimo weekend. In Europa un altro esame di inglese attende Fabian Ruiz e compagni, contro l’outsider Aston Villa che negli ottavi ha avuto vita facile contro il Bruges. Si tratta del primo incrocio tra queste due formazioni, anche se Unai Emery conosce bene il Paris avendolo allenato dal 2016 al 2018. L’analisi degli esperti SisalTipster premia il Psg, super favorito per quanto riguarda il passaggio del turno. Francesi qualificati al 76%, con l’Aston Villa relegato ad outsider: al 24% approderà in semifinale. La situazione non cambia più di tanto se si guarda all’esito di questi primi novanta minuti: vincerà il Psg al 68%, contro il 13% previsto per Asensio e compagni.

A proposito di Asensio. Il Paris lo ha ceduto in prestito fino a fine stagione proprio agli inglesi, nelle cui fila ha segnato otto gol in undici presenze. Già superato il bottino parigino, (modesto, motivo per cui Luis Enrique lo ha lasciato partire a febbraio), che conta 7 gol in 47 presenze. Insomma, l’ex Real Madrid ha mille ragioni per mettersi in mostra e al 29% segnerà un gol o fornirà un assist ai suoi compagni. Il Psg dal canto suo ha tante frecce per colpire la difesa inglese. In primis Dembelè: un falco dentro l’area di rigore, in cui ha realizzato i suoi sette gol in Champions League. Gol o assist del nazionale francese al 63% mentre si scende al 54% per Kvaratskhelia, il cui euro-timbro si è visto finora solo contro il Brest (gol e assist per l’ex Napoli).

Le due squadre hanno in organico tanti giocatori di qualità e quindi ad incidere potrebbe essere (anche) un giocatore entrato dalla panchina. Il gol di un sostituto è proposto al 36%.

Lione-Man United, precedenti ok per i Red Devils

Corsi e ricorsi storici dicono che tre anni fa il Lione veniva eliminato nei quarti di Europa League da un club inglese, il West Ham. Il presente offre all’Olympique l’occasione di riconciliarsi con la storia, visto che i francesi sono attesi dal doppio confronto con il Manchester United nei quarti di Europa League. Una truppa dal potenziale offensivo notevole quella dell’ex Roma e Milan Paulo Fonseca (squalificato). Occhio però, perchè i precedenti sorridono agli inglesi: il bilancio con il Lione è di due vittorie dei Red Devils e altrettanti pareggi, tutti in Champions League. Un po’ come il Tottenham anche il Man United vede nell’Europa League il salvagente di una stagione fin qui fallimentare. Gli esperti SisalTipster considerano la squadra inglese in pole position per l’approdo alle semifinali: è valutato al 60%, contro il 40% di cui sono accreditati i francesi. Per questo primo round, invece, le percentuali sono decisamente più bilanciate: Lione vincente al 37%, United al 34%.

Squadre dotate di talento ma non esattamente un esempio di regolarità. E così, in Lione-Manchester United non è da escludere che una delle due squadre possa vincere dopo essersi trovata in svantaggio durante l’incontro. Gli esperti SisalTipster fissano al 13% le chances di assistere ad un cosiddetto “Ribaltone”.

Bruno Fernandes può essere l’uomo della Provvidenza per il Man United e Amorim lo sa bene. Il portoghese ne ha fatti tre alla Real Sociedad, di cui due su rigore: gol o assist del trequartista al 40%. Da un “faro” all’altro, Rayan Cherki, protagonista con 2 gol e soprattutto 8 assist in Europa League. Al 51% il talento inciderà con rete o assist.

Le due squadre sanno il fatto loro quanto a legni colpiti: 6 per gli inglesi, 5 per i francesi. Al 50% in questo match verrà centrato palo o traversa. Amorim sa di non poter sbagliare, sarà una sfida ad alta tensione anche per il portoghese che al 19% si vedrà sventolare un cartellino rosso.

Tottenham favorito sull'Eintracht per il passaggio del turno, Toppmöller si affida a Mario Götze

Nei rispettivi campionati non c’è partita: Eintracht in orbita Champions, Tottenham lontanissimo dall’Europa. Quell’Europa (League) che i tedeschi hanno conquistato nel 2022: superando l’ostacolo Spurs, un’altra finale (stavolta a Bilbao) sarebbe ad un passo. Del resto, perchè non sognare? L’undici di Toppmöller ha schiantato l’Ajax negli ottavi con un complessivo 6-2 mentre il Tottenham ha dovuto chiedere aiuto all’amica Londra per ribaltare l’AZ (0-1 all’andata, 3-1 al ritorno). Nella fase a gironi della Champions 2022/23 il Tottenham vinse 3-2 in casa e pareggiò 0-0 in Germania. La vittoria degli inglesi è stimata al 53% dagli esperti Sisal Tipster, pareggio al 24% e blitz tedesco al 23%. Spurs favoriti anche per il passaggio del turno, al 55%, contro il 45% previsto per l’Eintracht. Venti gol a testa per le due squadre, zero quelli segnati da fuori area per il Tottenham (quattro per l’Eintracht). Al 36% se ne vedrà almeno uno in questo match. Centrocampista con licenza di offendere, James Maddison ha nelle corde “gol o assist”: al 47%. Stesso discorso, sponda Eintracht, per Mario Götze (29%) che sta vivendo una seconda giovinezza. E l’Eintracht ringrazia...