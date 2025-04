Pronostico Psg-Aston Villa, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Sulla carta l’esito del quarto di finale tra Psg e Aston Villa sembrerebbe già scritto. L’undici parigino sta letteralmente volando e continua a macinare vittorie su vittorie. In campionato non perde da 28 giornate (ovvero è ancora imbattuto) nell’arco delle quali ha collezionato 23 successi e 5 pareggi (con 80 reti realizzate e solo 26 subìte, miglior attacco e miglior difesa del torneo).

Bookie convinti: è gara da "1"

Se aggiungiamo le altre competizioni il totale di tutti gli incontri disputati arriva a 46 con sole 4 sconfitte, tutte in Champions League (nella fase “campionato” 0-2 con l’Arsenal, 1-2 con l’Atletico Madrid, 0-1 con il Bayern a cui ha fatto seguito lo 0-1 contro il Liverpool nell’andata degli ottavi poi ribaltato con un 2-0 al ritorno).

Buoni, ma di sicuro non allo stesso livello, i numeri dell’Aston Villa che viaggia settimo in Premier League (anche se a ridosso dei posti che valgono l’Europa) con 46 reti all’attivo e 46 reti al passivo. Tra campionato, Fa Cup e Champions League i “Villans” vengono da 7 vittorie consecutive (comprese le 2 sul Bruges, per 3-1 all’andata e 3-0 al ritorno, che hanno permesso loro di staccare il biglietto per questi quarti di finale).

Tutto può succedere ma dal segno “1” qui non ci si può allontanare. Dello stesso avviso i bookmaker, con il segno 1 fissato a 1.42 da Cplay, 1.38 da Snai e 1.37 da BetFlag.