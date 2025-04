Tottenham-Eintracht, dall'ultimo precedente un indizio per le scommesse

Inglesi favoriti ma...

Come per il Manchester United anche per gli Spurs, a dir poco disastrosi in campionato, l’Europa è l’ultima spiaggia. Nel turno precedente i londinesi hanno eliminato l’AZ Alkmaar ribaltando la sconfitta incassata in Olanda (0-1) vincendo 3-1 in casa.

Passaggio del turno in grande stile quello centrato dai tedeschi a spese dell’Ajax (che sta dominando l’Eredivisie), eliminato con un complessivo 6-2. In generale però il rendimento esterno dell’Eintracht in Europa è in chiaroscuro. Vittorie contro Besiktas e Midtjylland ma anche sconfitte contro Roma e Lione.

Ben più regolare invece è stato il Tottenham versione europea: al “Tottenham Hotspur Stadium” il bilancio è di quattro successi più un pareggio (2-2 contro la Roma) per la squadra allenata da Ange Postecoglou.

Uno score che fa pendere l’ago della bilancia dalla parte degli inglesi, favoriti sulle lavagne degli operatori: il segno 1 è offerto a 1.71 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Eurobet. Il blitz dell'Eintracht vale 4.20 per BetFlag, 4.25 per Elabet e 4.30 per Eurobet.

Tra le due squadre c’è un precedente in Champions, datato ottobre 2022, terminato con il risultato di 3-2 per il Tottenham. Un altro “Goal” è pagato 1.57 da Cplay e Begamestar, 1.50 da BetFlag.