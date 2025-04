Pronostico Udinese-Milan, rossoneri "a forza sette"

Non si è fatto in tempo a elogiare le prestazioni dell’ Udinese che i friulani si sono sciolti come neve al sole. Tre sconfitte nelle ultime 3 giornate che fanno seguito al pareggio (0-0) sul campo della Lazio . Un solo punto conquistato in 360 minuti ridimensionano nettamente il livello dei bianconeri che stasera hanno l’opportunità di far ricredere gli scettici.

Almeno una non segna? Ecco quanto paga l'esito NoGoal

Al Bluenergy Stadium arriva infatti il Milan che si trova, più o meno, nella stessa situazione dell’Udinese. Quattro sconfitte, un pareggio e due sole vittorie nelle ultime 7 esibizioni in campionato rappresentano, in termini di punti, un bottino davvero modesto per l’undici rossonero che, evidentemente, è stato sommerso dalle critiche. Un rendimento che ha allontanato la squadra di Sergio Conceiçao dalla zona che vale l’Europa e che potrebbe far chiudere con un flop questa stagione.

I rossoneri vengono da 7 esiti “Goal” e altrettanti esiti “Over 2,5” mentre l’Udinese, nelle ultime 7 esibizioni, ha messo insieme 6 “NoGoal” e un solo “Goal”. A questo punto ognuno può scegliere... la doppia sequenza del Milan è abbastanza lunga e allora potrebbe continuare oppure potrebbe interrompersi.

In questo secondo caso scatterebbe o l’uscita del “NoGoal” o dell’Under 2,5 (o addirittura di entrambi). L'ipotesi che almeno una non segni vale 2.03 per Cplay e Begamestar, 2 per Bwin. L'Under 2,5 è pagato 1.87 da Bwin, 1.90 da Netwin e Cplay.