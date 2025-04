Fiorentina batte Parma? Ecco cosa dicono le quote

Dopo il lunch match Atalanta-Bologna, la domenica di Serie A prosegue con Fiorentina- Parma. I viola sono alle calcagna di Roma e Lazio nel tentativo di scavalcarle per rientrare nelle posizioni che valgono l’Europa. Gli emiliani, al contrario, vivono ancora un periodo di passione. Sono pericolosamente vicini alla zona retrocessione (solo 3 punti in più dell’Empoli terz’ultimo) e nelle ultime 13 giornate hanno vinto soltanto una volta (5 partite fa) collezionando per il resto 6 pareggi e 6 sconfitte.