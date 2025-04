Pronostico Atletico Madrid-Valladolid, segno 1 a quota irrisoria e allora...

Come spesso accade il lunedì sera, in Spagna è in programma il posticipo de LaLiga . Stavolta tocca all’ Atletico Madrid essere protagonista in una sfida contro il fanalino di coda Valladolid che si presenta allo stadio Metropolitano virtualmente già retrocessa.

Over 2,5 e No Goal: le migliori quote

Il divario dalla quart’ultima è infatti abissale (solo la matematica tiene ancora nella massima serie il Valladolid) ma, soprattutto, pesa il rendimento recente del fanalino di coda che nelle ultime 11 partite ha rimediato soltanto un punto (1-1 in casa con il Las Palmas).

L’Atletico pure è reduce da un periodo poco brillante che gli ha fatto perdere contatto con la vetta della classifica (adesso è terzo). Nell’ultimo turno è tornato al successo contro il Siviglia ma prima aveva messo insieme un solo punto in 3 partite.

La quota relativa all’1 è inevitabilmente irrisoria, si potrebbe pensare a guardare, in alternativa o anche in abbinamento, all’Over 2,5 e al NoGoal.

L'Over 2,5 vale 1.43 per Cplay, 1.42 per Netwin e 1.38 per LeoVegas. No Goal a 1.52 sulla lavagna Cplay, a 1.50 su Bwin e BetFlag.