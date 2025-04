Pronostico Chelsea-Legia Varsavia, Maresca ha un piede in semifinale di Conference League

Chelsea ancora favorito: ecco le quote

Sette giorni fa, in Polonia, i “Blues” hanno sistemato la pratica con un perentorio (e difficilmente rimontabile) 3-0 che sembra aver chiuso il discorso. Le 3 reti sono arrivate tutte nella ripresa tra il 49’ e il 74’ (insieme anche a un rigore sbagliato un minuto prima del terzo gol).

Anche i numeri della partita indicano che non c’è stata... partita. 72% di possesso palla per il Chelsea insieme a 24 tiri totali (di cui 10 nello specchio della porta) contro gli 8 tiri del Legia (di cui uno soltanto in porta).

Per la formazione londinese domani non ci sarà bisogno di spingere troppo ma il successo sembra comunque nell’aria. Sul segno “1” non ci dovrebbero essere dubbi: vale 1.22 per Cplay, 1.20 per BetFlag, 1.18 per LeoVegas.

Il Chelsea potrebbe chiudere in vantaggio già al riposo, l'1 primo tempo si gioca a 1.53 su Cplay, Begamestar e StarYes.