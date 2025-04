Pronostico Espanyol-Getafe, per i bookie c'è aria di pareggio

Parità al 90'? Ecco le quote dei bookmaker

Nel girone di ritorno il Getafe ha cambiato marcia, sotto più aspetti. Intanto facendo lievitare il numero di vittorie ottenute e, aspetto interessante, ha imboccato la strada dell'Over 2,5. Pensare che nelle prime 19 giornate ne aveva messi insieme soltanto 2, nelle successive 12 invece se ne contano ben 8!

Campionato senza grossi squilli per l'Espanyol (eccezion fatta per un sorprendente 1-0 al Real Madrid), che di recente ha alzato i giri del motore in trasferta: battuti Rayo e Celta senza subìre gol e scatto avanti deciso verso la salvezza (è a più 5 sul Las Palmas, terz'ultimo).

In questo contesto i punti fanno più comodo all'Espanyol anche se, più che vincere, in questo tipo di partite conta non prenderle. Per i bookie l'Under 2,5 è molto probabile, le quote difficilmente superano l'1.40.

Il pareggio, che il Getafe non "vede" da nove giornate consecutive, è proposto a 2.72 da Cplay, a 2.65 da BetFlag e a 2.60 da LeoVegas.