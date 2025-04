Pronostico Parma-Juve, la cura Tudor sta funzionando... a metà: ecco il motivo

La 33ª giornata di Serie A si chiude con la sfida del Tardini (lunedì sera alle 20.45) tra Parma e Juventus . I ducali hanno bisogno di punti per salvarsi, i bianconeri (sette punti nelle tre gare della gestione tudoriana) non vogliono fermarsi e fare bottino pieno per vincere il loro "scudetto": la qualificazione alla prossima Champions .

Juve a segno nella ripresa? Ecco la migliore quota

Che il Parma abbia alle spalle una striscia di cinque pareggi consecutivi è lampante e va doverosamente sottolineato. Meno vistoso il fatto che, con Chivu in panchina, i ducali abbiano smarrito quasi del tutto i gol nel primo tempo. Ne hanno messo a segno uno nel match vinto poi 2-0 contro il Bologna, poi stop nelle successive sei partite.

Ma siccome il mondo è bello perchè è vario, c'è poi la Juve che su questo tema ha idee diverse. Nelle tre gare giocate con Tudor in panchina, infatti, Vlahovic e compagni hanno segnato 4 reti, tutte nei primi tempi.

Dai numeri alle quote il passaggio è breve e a questo punto quasi obbligato. Quanto paga la Juve che segna nella seconda frazione? L'Over 0,5 Ospite 2° tempo si gioca a 1.48 su Eurobet, a 1.56 invece su Cplay e Begamestar.

Tradotto: per i bookie, fine dell'insolito "digiuno" dei bianconeri dopo l'intervallo.

La giocata "Special"

Tra le scommesse "originali" e ad alta quota per questa partita segnaliamo la "Goal Special": "Goal 1° tempo+Goal 2° tempo". Per centrarla servirebbe almeno una rete per parte in ciascuno dei due tempi. All'andata Juve e Parma ci sono andate vicino: 1-2 al 45' 2-2 al 90'. In altre due sole occasioni la Juve ha fatto registrare questa particolare opzione: Inter-Juve 4-4 (3-2 al riposo), Juve-Fiorentina 2-2 (1-1 all'intervallo). Una giocata dunque rischiosa ma che permetterebbe di festeggiare la Pasquetta con un moltiplicatore fino a 19 volte la posta!