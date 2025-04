Sadiq contro Kumbulla: il pronostico di Valencia-Espanyol

Una combo da tenere d'occhio: ecco di che si tratta

Perchè? Il Valencia ha sette risultati utili consecutivi alle spalle (4 vittorie e 3 pareggi) mentre l’Espanyol ha in scia tre successi (accompagnati tra l’altro dal clean sheet) tutti arrivati contro formazioni meglio piazzate in classifica.

Va detto che il Valencia ha il fattore campo ma... non la storia dalla sua parte. Infatti, negli ultimi cinque scontri diretti (tutti caratterizzati da almeno una rete per parte) si registrano quattro pareggi - gli ultimi quattro - e un successo dell’Espanyol.

Il ruolino di marcia del Valencia dice che difficilmente segna più di due reti in partita, di contro l’Espanyol raramente ne subisce più di due (non gli succede da 18 giornate a questa parte).

Accordando un pizzico di fiducia in più al Valencia, si può formulare una combo che mixa la doppia chance 1X all’Under 3,5: a 1.60 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Elabet.